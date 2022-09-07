Нарьян-Мар, 7 сентября 2022, 13:09 — REGNUM В ближайшее воскресенье, 11 сентября, в Нарьян-Маре состоится фестиваль еды и культуры тундры, в котором примут участие представители девяти арктических регионов РФ.
Как сообщили организаторы фестиваля, одним из ярких событий фестиваля станет попытка поваров изготовить рекордное число арктических бургеров. Продавать их будут за символические деньги 150 рублей, которые направят на благотворительность.
Как сообщало ИА REGNUM, в российской Арктике 20% проектов из 500, которые уже реализуются, — это проекты в сфере туризма. Это основной двигатель развития арктических регионов, который тянет за собой и сферу услуг, и многие другие проекты.