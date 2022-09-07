Нарьян-Мар, , 13:09 — REGNUM В ближайшее воскресенье, 11 сентября, в Нарьян-Маре состоится фестиваль еды и культуры тундры, в котором примут участие представители девяти арктических регионов РФ.

Бургеры

Как сообщили организаторы фестиваля, одним из ярких событий фестиваля станет попытка поваров изготовить рекордное число арктических бургеров. Продавать их будут за символические деньги 150 рублей, которые направят на благотворительность.

«В Нарьян-Мар приедут рестораторы разных арктических регионов. Они представят блюда своей локальной кухни и проведут мастер-классы. Можно будет попробовать копчёное сало кита, таймырское мороженное с олениной, зельдь с морошкой и многое другое», — рассказала заместитель генерального директора Центра развития бизнеса НАО, руководитель проекта «Гастрономический фестиваль «Тундра» Елена Ермолина.

Как сообщало ИА REGNUM, в российской Арктике 20% проектов из 500, которые уже реализуются, — это проекты в сфере туризма. Это основной двигатель развития арктических регионов, который тянет за собой и сферу услуг, и многие другие проекты.