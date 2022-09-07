Владивосток, , 13:08 — REGNUM В бывшей УССР огромное количество людей, которые ненавидят киевский режим. Об этом сегодня 7 сентября, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии VII Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент отметил, что, конечно, Россия будет делать опору на этих людей, которые понимают, что происходит и готовы бороться с этим режимом, но просто не могут.

«Они находятся под гнётом неонацистского режима. Но таких людей много, мы должны поддерживать с ними отношения. За ними будущее отношений России и б. УССР», — выразил уверенность Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, многие люди, проживающие на территории бывшей УССР, боятся даже рот открыть, заявил президент РФ Владимир Путин.

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