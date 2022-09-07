Владивосток, 7 сентября, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В бывшей УССР огромное количество людей, которые ненавидят киевский режим. Об этом сегодня 7 сентября, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии VII Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Президент отметил, что, конечно, Россия будет делать опору на этих людей, которые понимают, что происходит и готовы бороться с этим режимом, но просто не могут.

«Они находятся под гнётом неонацистского режима. Но таких людей много, мы должны поддерживать с ними отношения. За ними будущее отношений России и б. УССР», — выразил уверенность Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, многие люди, проживающие на территории бывшей УССР, боятся даже рот открыть, заявил президент РФ Владимир Путин.

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