Симферополь, 7 сентября 2022, 13:07 — REGNUM Сев озимых культур под урожай 2023 года стартовал в хозяйствах Республики Крым, сообщили в республиканском министерстве сельского хозяйства 7 сентября.
К севу озимого рапса приступили в Джанкойском, Красногвардейском, Симферопольском и Красноперекопском районах Крыма.
Как сообщало ИА REGNUM, после заполнения Северо-Крымского канала сельхозпроизводители российского полуострова больше не испытывают сложностей с водой, это позволило им значительно расширить номенклатуру выращиваемых культур. В частности, в Крыму постепенно восстанавливается некогда традиционное для региона рисоводство.