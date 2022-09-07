Симферополь, , 13:07 — REGNUM Сев озимых культур под урожай 2023 года стартовал в хозяйствах Республики Крым, сообщили в республиканском министерстве сельского хозяйства 7 сентября.

Поле цветущего рапса Александр Погожев © ИА REGNUM

К севу озимого рапса приступили в Джанкойском, Красногвардейском, Симферопольском и Красноперекопском районах Крыма.

«Рапс — одна из важнейших масличных культур, из которой производят как пищевое, так и промышленное масло. Под урожай 2023 года этой культурой в республике планируется засеять более 9 тысяч гектаров. В 4 районах уже посеяно более 2 тысяч гектаров, что составляет чуть больше 23% от планового показателя. Сейчас работы проходят на ООО «Симферопольское». Здесь будут засеяны поля площадью в 171 гектар», — сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова.

Как сообщало ИА REGNUM, после заполнения Северо-Крымского канала сельхозпроизводители российского полуострова больше не испытывают сложностей с водой, это позволило им значительно расширить номенклатуру выращиваемых культур. В частности, в Крыму постепенно восстанавливается некогда традиционное для региона рисоводство.