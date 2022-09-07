Москва, , 13:07 — REGNUM Китай обязательно военным путем вернет себе Тайвань, но будет оттягивать этот момент до последнего, копя обиду по отношению к США, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью белорусскому агентству БелТА.

Сергей Кургинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Они копят очень медленно. Вывести их из себя невозможно. Обиды они не прощают даже мельчайшей. Выгоды просчитывают скрупулезно. Ну и, конечно, Народно-освободительная армия Китая вскоре будет самой мощной армией мира, я убежден. Но там… помните, как с Китаем разбиралась милитаристическая Япония, да? И помним, как возник там какой-то демарш в плохие годы, когда, между нами дружба разрушилась в 60-е, в сторону Вьетнама? Помним, чем это кончилось?», — заявил Кургинян.

По его словам, Китай не мыслит категориями военной экспансии. Он для этого слишком большой. Он с большим трудом на это идет, и когда он на это идет, он идет на это как огромная машина с подавляющим преимуществом. Поэтому конфликт с Тайванем у Китае будет обязательно, но это не произойдет сразу, Китай будет очень долго выжидать, прежде чем нанести удар.

«А до этого будут улыбаться, делать 101-е, 102-е [китайское] предупреждение и все прочее, и копить эту смертельную обиду. И как именно, и когда выплеснут — это вопрос отдельный. Это вопрос китайского менталитета. Вот уж где все происходит медленно совсем и беспощадно — это там. И, возможно, в этом есть что-то от Азии глубокой. Время иначе построено. Нельзя торопиться, потому что вот этого линейного времени нет, оно циклично», — добавил политолог.

Он еще раз подчеркнул, что у Китая на тайваньском направлении обязательно будет судорога, потому что США будут ее провоцировать, давить на Китай, но Китай будет до последнего уклоняться. Удар же настигнет тогда, когда США чуть-чуть расслабятся.