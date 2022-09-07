Москва, 7 сентября, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Китай обязательно военным путем вернет себе Тайвань, но будет оттягивать этот момент до последнего, копя обиду по отношению к США, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью белорусскому агентству БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Они копят очень медленно. Вывести их из себя невозможно. Обиды они не прощают даже мельчайшей. Выгоды просчитывают скрупулезно. Ну и, конечно, Народно-освободительная армия Китая вскоре будет самой мощной армией мира, я убежден. Но там… помните, как с Китаем разбиралась милитаристическая Япония, да? И помним, как возник там какой-то демарш в плохие годы, когда, между нами дружба разрушилась в 60-е, в сторону Вьетнама? Помним, чем это кончилось?», — заявил Кургинян.

По его словам, Китай не мыслит категориями военной экспансии. Он для этого слишком большой. Он с большим трудом на это идет, и когда он на это идет, он идет на это как огромная машина с подавляющим преимуществом. Поэтому конфликт с Тайванем у Китае будет обязательно, но это не произойдет сразу, Китай будет очень долго выжидать, прежде чем нанести удар.

«А до этого будут улыбаться, делать 101-е, 102-е [китайское] предупреждение и все прочее, и копить эту смертельную обиду. И как именно, и когда выплеснут — это вопрос отдельный. Это вопрос китайского менталитета. Вот уж где все происходит медленно совсем и беспощадно — это там. И, возможно, в этом есть что-то от Азии глубокой. Время иначе построено. Нельзя торопиться, потому что вот этого линейного времени нет, оно циклично», — добавил политолог.

Он еще раз подчеркнул, что у Китая на тайваньском направлении обязательно будет судорога, потому что США будут ее провоцировать, давить на Китай, но Китай будет до последнего уклоняться. Удар же настигнет тогда, когда США чуть-чуть расслабятся.