«Они будут копить обиду». Кургинян рассказал, когда Китай ударит по Тайваню
Москва, 7 сентября, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Китай обязательно военным путем вернет себе Тайвань, но будет оттягивать этот момент до последнего, копя обиду по отношению к США, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью белорусскому агентству БелТА.
По его словам, Китай не мыслит категориями военной экспансии. Он для этого слишком большой. Он с большим трудом на это идет, и когда он на это идет, он идет на это как огромная машина с подавляющим преимуществом. Поэтому конфликт с Тайванем у Китае будет обязательно, но это не произойдет сразу, Китай будет очень долго выжидать, прежде чем нанести удар.
Он еще раз подчеркнул, что у Китая на тайваньском направлении обязательно будет судорога, потому что США будут ее провоцировать, давить на Китай, но Китай будет до последнего уклоняться. Удар же настигнет тогда, когда США чуть-чуть расслабятся.