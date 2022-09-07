Париж, , 13:07 — REGNUM Всеобщая конфедерация труда во Франции объявила, что не будет участвовать в демонстрации 29 сентября, передает BFM TV.

Протесты во Франции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Всеобщая конфедерация труда не будет участвовать в дне забастовки и демонстрации, организованной 29 сентября», — заявил генеральный секретарь французского профсоюза Фредерик Суйо.

Профсоюзы призвали в начале лета провести день забастовки и демонстрации 29 сентября и с тех пор получили поддержку левых партий и ассоциаций, таких как Attac и Oxfam. Все эти организации подписали совместное коммюнике, опубликованное 28 августа.

По словам Фредерика Суйо, профсоюзы могут объединиться в Европейский день действий за повышение заработной платы «в первой половине октября».

Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Франции Франсуа Оланд вспоминает о встречах с российским коллегой Владимиром Путиным в своей последней книге.

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