Ярославль, 7 сентября, 2022, 13:33 — ИА Регнум. В Ярославской области участились ДТП с лосями. По данным департамента охраны окружающей среды и природопользования только за август 2022 года в регионе произошло 20 аварий, каждая из которых закончилась гибелью животных. Одно из ЧП привело к смерти молодой девушки.

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Судя по всему, рост числа аварий связан с ростом количества самих лосей. Их популяция за последний год в регионе увеличилась в полтора раза. В 2022 году в ходе мониторинга численности учтено почти 39 тысяч особей, тогда как в 2021-м их было 25,4 тысячи.

Проблема с авариями волнует и самих жителей области. В группе «Чёрный список. Рыбинск» ВКонтакте был проведён опрос «Причина частых ДТП с лосём?». В голосовании приняли участие 1 162 человека. Большинство участников опроса (57,57%) считают, что основной причиной аварий стала нехватка ограждений вдоль дороги и заросшие кустарником обочины. 9,38% опрошенных думают, что в ДТП виноваты водители, не соблюдающие скоростной режим. Почти 6% проголосовали за вариант «слишком большая цена на лицензию для охотников и бездействие егерей». Чуть больше 27% убеждены, что все эти факторы в совокупности приводят к большому количеству ДТП с лосями.

Пока что проблема в области решается точечными мерами. В прошлом году на трассе Рыбинск — Ярославль установили полноразмерный макет лося со светоотражающими элементами. В этом году на трассах области таких фигур стало на пять больше. Они должны напоминать водителям о необходимости снизить скорость.

Ограждения для предотвращения выхода диких животных на проезжую часть на участке дороги Рыбинск — Ярославль планируют начать ставить в четвёртом квартале этого года. Они появятся там, где зафиксировано наибольшее количество аварий с лосями.