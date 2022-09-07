Владивосток, 7 сентября, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе VII Восточного экономического форума 7 сентября во Владивостоке поручил правительству РФ учесть интересы малого бизнеса при принятии закона о втором этапе инвестквот под киль, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин

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Глава государства рассказал, что по первому этапу инвестквот заключено свыше 100 контрактов. И уже построены рыбоперерабатывающие предприятия и корабли спущены на воду.

«Небольшие предприятия, получив квоту под киль, не могут своевременно исполнить взятые на себя обязательства. Конечно, правительство должно это учесть», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, более 160 обращений от разных рыбопромышленных предприятий направлено президенту России Владимиру Путину по вопросу принятия закона о втором этапе инвестквот и новых аукционах.