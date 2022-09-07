Санто-Доминго, , 13:02 — REGNUM Инфляция в Доминиканской Республике, измеряемая изменением индекса потребительских цен, составила 0,21% в августе по сравнению с июлем 2022 года. Об этом сообщает Prensa Latina со ссылкой на данные ЦБ страны.

Доминиканская Республика

Центральный банк уточнил, что при таком результате накопленная инфляция с января по август составляет 5,70%, а межгодовая (по сравнению с августом 2021 года) — 8,80%.

Аналогичным образом, месячные колебания базовой инфляции составили 0,53%, а ее рост в годовом исчислении достиг 7,12%, что аналогично показателям, наблюдавшимся в июне и июле.