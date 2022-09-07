Владивосток, 7 сентября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Польша остановила газопровод Ямал — Европа не только по политическим соображениям, но и желая выгадать на закупке российского газа по реверсу у Германии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 7 сентября в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, Польша закупала у России газ чуть дороже, чем Германия. После закрытия газопровода Ямал — Европа поляки стали покупать газ по реверсу в Германии, это выходило чуть дешевле, чем у Газпрома.

«Немцы, получая самый дешёвый газ, начали продавать полякам чуть-чуть подороже», — сказал Путин. «Вот и всё. Вот в этом основа этого решения», — добавил он.

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