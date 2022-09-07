Владивосток, 7 сентября, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Российской военной техники, которую Международное агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) предлагает «убрать» с территории Запорожской АЭС, там нет. Об этом 7 сентября заявил на пленарной сессии VII Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Я видел, в отчёте говорится о том, что МАГАТЭ считает необходимым убрать военную технику с территории станции. Но на территории станции нет военной техники. Это, в принципе, сотрудники МАГАТЭ должны были бы увидеть и сейчас могут увидеть, потому что двое там остались», — сказал он.

Также Путин уточнил, что на Запорожской АЭС находятся только подразделения Росгвардии, которые ведут охрану территории станции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что он доверяет отчёту МАГАТЭ по Запорожской АЭС.