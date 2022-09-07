Курск, 7 сентября 2022, 13:01 — REGNUM Учителя приграничных школ Курской области могут быть переведены на дистанционный режим работы, сообщили в пресс-службе администрации региона 7 сентября.
С нового учебного года ученики 16 школ и семи филиалов школ, расположенных в приграничных населённых пунктах Курской области, переведены на дистанционную форму обучения. Решение принято в связи с действующим в регионе жёлтым уровнем террористической опасности. Всего удалённо в Курской области учатся сегодня 1 196 школьников. При этом педагоги ведут занятия из школьных кабинетов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Курской области продлил действие жёлтого уровня террористической опасности ещё на две недели, до 22 сентября.