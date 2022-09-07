Курск, 7 сентября, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Учителя приграничных школ Курской области могут быть переведены на дистанционный режим работы, сообщили в пресс-службе администрации региона 7 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

С нового учебного года ученики 16 школ и семи филиалов школ, расположенных в приграничных населённых пунктах Курской области, переведены на дистанционную форму обучения. Решение принято в связи с действующим в регионе жёлтым уровнем террористической опасности. Всего удалённо в Курской области учатся сегодня 1 196 школьников. При этом педагоги ведут занятия из школьных кабинетов.

«Однако для обеспечения безопасности руководители школ и филиалов вправе перевести на дистанционный формат работы и учителей. Письмо с разъяснениями региональный комитет образования и науки направил в администрации районов», — уточнили в пресс-службе администрации области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Курской области продлил действие жёлтого уровня террористической опасности ещё на две недели, до 22 сентября.