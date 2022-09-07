Владивосток, 7 сентября, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель использует очень странную риторику для своей должности. Об этом 7 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Просто мелет языком, он большой специалист по этой части. Мы видели призывы главы европейской дипломатии победить Россию на поле боя. Странная дипломатическая установка. Если бы он был министром обороны какой-то страны, можно было бы понять эту риторику. А для главного дипломата Евросоюза из его уст это звучит очень странно. Но бог с ним, бог ему судья, пускай он излагает, что хочет», — заявил Путин.

«Что касается фашистских режимов. Если бы он жил в 30-е годы и услышал бы в сводке погоды известную сакраментальную фразу — «над всей Испанией безоблачное небо» — как известно, это был сигнал к началу госпереворота со стороны генерала Франко… он бы взял оружие и на чьей бы был стороне, демократически избранного правительства Испании или путчистов? На мой взгляд, на стороне путчистов. Потому что он сегодня поддерживает как раз таких же путчистов на территории (б. УССР — прим. ИА REGNUM)», — указал он.

Ранее, 5 сентября, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на конференции Европарламента в Праге заявил об отсутствии конкретного плана для победы над «фашистской Россией».