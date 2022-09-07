Уфа, 7 сентября, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Туймазинский промышленный технопарк «Мастер» стал первым промышленным технопарком Башкирии, который вошел в реестр Минпромторга России. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Сообщается, что на территории этого промышленного технопарка разместят свои производства три потенциальных резидента.

Отмечается, что один из резидентов планирует запустить на территории технопарка производство широкого ассортимента современной прицепной техники.

«С выходом на проектную мощность количество резидентов планируем довести до десяти с созданием 500 рабочих мест и годовым объемом выручки 11 460 млн рублей. Включение в реестр Минпромторга России открывает новые возможности для получения государственной поддержки на федеральном уровне, включая налоговые льготы и другие преференции», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра промышленности, энергетики и инноваций регионаАлександра Шельдяева.

Отмечается, что проект по созданию промышленного технопарка «Мастер» реализуется на территории незадействованного производственного комплекса в городе Туймазы. С 2022 по 2024 год здесь намерены выполнить реконструкцию производственных и офисных помещений общей площадью 24 тысяч кв. метров. Общая стоимость проекта составляет 1,3 млрд рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии функционируют 12 индустриальных парков и 18 технопарков. В них работают 168 резидентов, общий объём инвестиций составляет свыше 44 млрд рублей, создано свыше 30 тысяч рабочих мест.