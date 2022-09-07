Москва, , 12:59 — REGNUM Очень много среди иностранных бизнесменов тех, кто любит Россию и хочет здесь работать. Пусть они приезжают, заявил президент РФ Владимир Путин 7 сентября в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.

Владимир Путин Kremlin.ru

Он отметил, что Москва не будет зеркально отвечать на визовые ограничения ЕС для российских граждан. В интересах России, чтобы сюда приезжала учиться молодёжь, приходил иностранный бизнес.

«А таких очень много бизнесменов, которые любят Россию, доверяют ей и хотят здесь работать. Welcome, пожалуйста, пускай приезжают и работают», — сказал Путин.

Не стоит, по его словам, ограничивать въезд для спортсменов, преподавателей, деятелей искусства. Те, кто поступают так, изолируют только себя.

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