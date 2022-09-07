Тобрук, Ливия, 7 сентября, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Представители Управления безопасности ливийского города Тобрук заявили об освобождении группы нелегальных мигрантов из Египта. Об этом 7 сентября сообщает Al-Sharq-al-Awsat со ссылкой на заявление ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

По последним данным, речь идёт о египтянах, которые были нелегально доставлены на территорию Ливии. По информации журналистов, 287 мигрантов, в том числе — дети, провели более шести месяцев на складе, ожидая подходящего судна.

«Мы обнаружили 287 мигрантов египетской национальности, включая несовершеннолетних, которых собирала и удерживала преступная группировка, торгующая людьми, ожидая возможности переправить их контрабандой на европейское побережье», — говорится в сообщении ливийских органов внутренней безопасности.

Власти Ливии отмечают, что инцидент будет расследован, а лица, причастные к торговле людьми, будут привлечены к ответственности.