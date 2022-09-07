Кито, , 12:58 — REGNUM Эквадор увеличил поставки в регионы вакцины против COVID-19 после получения 2,4 миллиона доз от фармацевтической компании AstraZeneca из Перу. Об этом пишет Prensa Latina.

Эквадор Skratos1983

Груз прибыл в столицу в результате действий, предпринятых министерством здравоохранения через Национальное управление по сотрудничеству и международным отношениям.

Новая партия будет использована для кампании «Yo Me Refuerzo», в рамках которой в борьбе с болезнью активно работают почти 1900 медицинских центров и бригад по вакцинации по всей стране.