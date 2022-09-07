Брюссель, 7 сентября, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Брюссель надеется, что власти и оппозиция Грузии надут возможности объединить усилия в достижении «европейского будущего» для страны. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, выступая с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили 6 сентября на пресс-конференции в Брюсселе.

European Parliament Жозеп Боррель

Боррель и Гарибашвили провели ежегодное обсуждение прогресса Грузии в исполнении условий евроассоциации. Представитель ЕС назвал эту встречу самой важной, так как она стала первой после признания Брюсселем «европейской перспективы» Грузии.

«Мы надеемся, что политические силы Грузии используют эту историческую возможность и активизируют свои усилия для получения статуса кандидата в члены ЕС, — сказал Боррель. — Процесс присоединения должен сопровождаться общенациональным консенсусом, и политические силы должны найти способ работать вместе».

Он подчеркнул, что несмотря на призыв ко всем партиям республики, особую ответственность несёт в этом вопросе парящая партия «Грузинская мечта».

Напомним, Евросовет вместо присуждения ожидаемого в Грузии статуса кандидата в ЕС заявил, что признаёт её «европейскую перспективу», и потребовал сначала выполнить 12 условий. В том числе требуется добиться «деполяризации» между властями и оппозицией, которая годами проводит акции протеста или бойкотирует работу в парламенте.