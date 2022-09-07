Казань, 7 сентября, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Торжественное открытие Казанского военного госпиталя состоялось 7 сентября. На мероприятии присутствовали начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ — первый заместитель министра обороны России, генерал армии Валерий Герасимов и премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба правительства РТ.

Tatarstan.ru Военный госпиталь в Казани

Новый госпиталь возвели за один год. Медцентр рассчитан на 150 мест. При его строительстве задействовали более 1 тыс. человек и 53 единицы техники. Объект сдан с медицинским оборудованием и мебелью.

Госпиталь построен с учетом возможности оказания экстренной специализированной медицинской помощи пострадавшим и больным при авариях, катастрофах и локальных военных конфликтах. Здесь смогут принимать доставляемых авиационным транспортом раненых.

По словам Герасимова, за 9 месяцев 2021 года силами Минобороны в 27 субъектах России были возведены 30 многофункциональных лечебных центров и инфекционных отделений на 3 тыс. мест. Работа по строительству медучреждений будет продолжена.

«Мы готовы работать с участниками СВО, которые будут проходить в госпитале долечивание, дальнейшую реабилитация до полного восстановления. Будем помогать им в дальнейшем вернуться в строй», — цитирует «Татар-информ» начальника госпиталя Центрального военного округа в Казани Дамира Ижбердеева.

ИА REGNUM напоминает, в конце августа готовность казанского госпиталя к вводу в эксплуатацию оценил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

Памятный камень в основание будущего военного госпиталя в столице Татарии был возложен министром обороны РФ Сергеем Шойгу 27 августа 2021 года.

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