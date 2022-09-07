Белгород, , 13:13 — REGNUM В 2022 году по национальному проекту «Здравоохранение» для медучреждений Белгородской области поступило 75 единиц новой техник. Об этом 7 сентября в социальных сетях рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Компьютерный томограф Minzdrav.gov.ru

Власти закупили для Красногвардейской ЦРБ новую СКТ-установку, рентген-аппараты направлены в Томаровскую и Волоконовскую больницы, флюорограф поступил в Ивнянскую ЦРБ. Всего в 2022 году для медучреждений приобретут 87 единиц спецтехники.

«Я очень рад, что этому направлению уделяем очень большое внимание, потому что без современного оборудования диагностировать и оказывать качественную медицинскую помощь невозможно», — считает губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, для белгородских пациентов теперь стала доступнее помощь специалистов федерального центра «Микрохирургия глаза».

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