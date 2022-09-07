Ульяновск, , 12:54 — REGNUM В Ульяновской области начнётся рекультивация закрытого полигона в Чердаклинском районе, на что из федерального бюджета будет выделено 196 млн рублей. Также при федеральной поддержке планируется рекультивировать шесть городских свалок. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Свалка Иван Шилов © ИА REGNUM

Власти отмечают, что распоряжением правительства России утверждено 196 млн рублей субсидии для рекультивации отработанного полигона твёрдых бытовых отходов около села Красный Яр Чердаклинского района.

Проект рекультивации полигона был разработан в 2021 году и предполагает строительство очистных сооружений для сбора поверхностных вод, перемещение грунтов на насыпной холм, укрепление откосов, возведение бетонной подпорной стенки и обустройство специального «купола» с высадкой деревьев.

Также ульяновские власти заявляют, что в федеральный проект «Генеральная уборка» планируется включить шесть свалок, в том числе четыре — в Ульяновске: возле Сельдинского шоссе, у посёлка Мостотряд, Петрова оврага и Соловьёва оврага. Также предполагается рекультивация свалки в Сенгилее и Барыше. На разработку проектов из региональной казны направлено 15 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM , из областного бюджета планируют выделить 20 млн рублей на софинансирование работ по рекультивации отработанного полигона возле села Красный Яр. К работам предполагается приступить в 2022 году с завершением в 2023 году.

Напомним, в 2022 году в Ульяновской области предусмотрено 15 млн рублей на экологическую реабилитацию пяти водных объектов.

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