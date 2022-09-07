Ульяновск, 7 сентября, 2022, 12:54 — ИА Регнум. В Ульяновской области начнётся рекультивация закрытого полигона в Чердаклинском районе, на что из федерального бюджета будет выделено 196 млн рублей. Также при федеральной поддержке планируется рекультивировать шесть городских свалок. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

Власти отмечают, что распоряжением правительства России утверждено 196 млн рублей субсидии для рекультивации отработанного полигона твёрдых бытовых отходов около села Красный Яр Чердаклинского района.

Проект рекультивации полигона был разработан в 2021 году и предполагает строительство очистных сооружений для сбора поверхностных вод, перемещение грунтов на насыпной холм, укрепление откосов, возведение бетонной подпорной стенки и обустройство специального «купола» с высадкой деревьев.

Также ульяновские власти заявляют, что в федеральный проект «Генеральная уборка» планируется включить шесть свалок, в том числе четыре — в Ульяновске: возле Сельдинского шоссе, у посёлка Мостотряд, Петрова оврага и Соловьёва оврага. Также предполагается рекультивация свалки в Сенгилее и Барыше. На разработку проектов из региональной казны направлено 15 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM , из областного бюджета планируют выделить 20 млн рублей на софинансирование работ по рекультивации отработанного полигона возле села Красный Яр. К работам предполагается приступить в 2022 году с завершением в 2023 году.

Напомним, в 2022 году в Ульяновской области предусмотрено 15 млн рублей на экологическую реабилитацию пяти водных объектов.