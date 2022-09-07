Москва, 7 сентября, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Россия должна осуществить ряд важных стратегических изменений в структуре армии, оборонного комплекса, а также СМИ в ближайшие полгода, поскольку действующая модель не выдерживает стратегических нагрузок при всех ее неоспоримых плюсах, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью белорусскому агентству БелТА.

Цитата из т/п «Время покажет». Первый канал Сергей Кургинян

«Если я прав, а я могу вполне ошибаться, и это долгоиграющий конфликт, то России нужна профессиональная супер-обеспеченная армия примерно в 2,5 млн человек. Подчеркиваю: профессиональная, с высокой мотивацией и супер-обеспеченная. Не так, чтобы приходилось не худшие танки Т-72 использовать, а так, чтобы использовались изделия серии «90» и так далее. Это придется сделать. И это само по себе не существует», — заявил Кургинян.

По его словам, одной профессиональной армии только тоже недостаточно. Очень хорошо, что нынешние российские СМИ не стреляют в спину из информационных оружий нашим солдатам, как это было в годы Чеченской кампании, но завтра России нужна будет совершенно другая информационная система.

«Сейчас надо использовать то, что есть и отжать это досуха, но уже видно, где слабины. Далее, никогда не работает армия сама по себе без оборонки. Оборонку надо утроить. Она без конструкторских бюро, без нового отношения к индустриальному фактору и к какой-то автаркии, там, где это надо, не может существовать», — продолжил Кургинян.

По его словам, стратегическое выстаивание России потребует решения примерно десяти проблем. Придется мягко и органично, но волевым образом встраивать все изменение в ту систему, которая сейчас имеет место. Важность же всех этих изменений в России будет инстинктивно понято в ближайшие полгода, когда котлы в Краматорске и Авдеевке будут разгромлены, а также произойдут другие события в Харькове.