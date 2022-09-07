России нужна сверхсовременная армия в 2,5 млн человек — Кургинян
Москва, 7 сентября, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Россия должна осуществить ряд важных стратегических изменений в структуре армии, оборонного комплекса, а также СМИ в ближайшие полгода, поскольку действующая модель не выдерживает стратегических нагрузок при всех ее неоспоримых плюсах, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью белорусскому агентству БелТА.
По его словам, одной профессиональной армии только тоже недостаточно. Очень хорошо, что нынешние российские СМИ не стреляют в спину из информационных оружий нашим солдатам, как это было в годы Чеченской кампании, но завтра России нужна будет совершенно другая информационная система.
По его словам, стратегическое выстаивание России потребует решения примерно десяти проблем. Придется мягко и органично, но волевым образом встраивать все изменение в ту систему, которая сейчас имеет место. Важность же всех этих изменений в России будет инстинктивно понято в ближайшие полгода, когда котлы в Краматорске и Авдеевке будут разгромлены, а также произойдут другие события в Харькове.