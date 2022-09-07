Зубин Поток, , 17:01 — REGNUM Албанские сепаратисты намерены соорудить новую базу так называемой специальной полиции на севере Косово и Метохии, населенном преимущественно сербами. Об этом сообщил премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти 7 сентября на своей странице в «Фейсбуке».

Албанцы из силовых структур Косово Иван Шилов © ИА REGNUM

Альбин Курти вместе с министром внутренних дел сепаратистского Косово Джелялем Свечлей 6 сентября посетил строительную площадку в селе Ясеновик в муниципалитете Зубин Поток, где будет располагаться новая база.

Также Курти и Свечля в селе Зупча возложили цветы в память об убитом одиннадцать лет назад албанском полицейском Энвере Зимбери.

Напомним, что одиозное подразделение так называемой полиции сепаратистского Косово было сформировано в 2002 году и названо «Региональным подразделением по уличной преступности» (RSCU, Regional Street Crimes Unit — ИА REGNUM). Новый отряд албанских боевиков обучали специалисты из США, Германии, Великобритании, Франции и Турции. После односторонне провозглашенной независимости Косово в 2008 году название было изменено на «Специальное оперативное подразделение» (Njesia Speciale e Kosoves — NJSO — ИА REGNUM), однако в СМИ чаще всего используется привычное старое имя.