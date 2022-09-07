Барнаул, , 12:51 — REGNUM Поддерживаю предложение президента России Владимира Путина о необходимости бизнесу развернуть логистику в те страны, которые готовы с Россией сотрудничать, сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов:

Восточный экономический форум Kremlin.ru

«По сути, этот процесс уже начался — мы видим как наши экспортёры сырья все больше переориентируется на рынки Китая, Индии и стран Юго-восточной Азии. За ними потянулись и другие производители. В условиях экономических санкций стран Запада и неопределённости в вопросе о длительности их по применения, мы должны переориентировать своих производителей на новые рынки сбыта, а государство должно в этом содействовать.

У Алтайского края в этом смысле отличные перспективы — рядом Китай, Монголия, страны Средней Азии. Они заинтересованы в экономическом сотрудничестве с нами (в первую очередь, в деле поставок туда сельхозпродукции и продовольствия) — этим нашим преимуществом нужно активно пользоваться».

Напомним, президент России Владимир Путин 7 сентября открыл пленарное заседание ВЭФ-2022 — и его речь фактически стала официальным оформлением долгосрочной стратегии «разворота на Восток» в рамках «пути к многополярному миру», с предельно прозрачными месседжами странам Запада. По его словам, в ДФО — «логистический бум, специалисты работают круглосуточно, бизнес смог развернуть грузовые потоки и перестроить логистику».