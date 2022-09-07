Сеул, 7 сентября, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Управляющий Банком Кореи Ли Чхан Ён примет участие в заседаниях Банка международных расчетов (БМР), которые пройдут в Швейцарии на следующей неделе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей ЦБ.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Согласно опубликованным данным, глава ЦБ отправится в Базель 9 сентября.

Известно, что в ходе зарубежной поездки Ли Чхан Ён также примет участие в заседании правления Банка международных расчетов и заседании Экономического консультативного комитета.

Напомним, что в мае текущего года управляющий Банка Кореи был избран членом правления Банка международных расчетов, в который входят 18 человек.