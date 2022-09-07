Казань, 7 сентября, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Начальник Генерального штаба ВС РФ, первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов вместе с премьер-министром Татарии Алексеем Песошиным открыл в Казани новый военный госпиталь, передаёт 7 сентября Минобороны РФ.

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Казань. Вид на Кремль

«При возведении госпиталя применены уникальные технологии строительства, а также учтены современные требования к медицине. Военный госпиталь оснащен передовым лечебно-диагностическим оборудованием, которое соответствует мировым стандартам», — заявил Герасимов.

Кроме того, он отметил важность созданного госпиталя в расширении возможностей медицинского обеспечения в республике.

«Безусловно, ввод в строй такого госпиталя расширил спектр услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи военнослужащим, их семьям и жителям Республики Татарстан», — подчеркнул начальник Генштаба.

«Выражаю благодарность нашим строителям, которые в рекордно короткие сроки возвели функциональные подразделения медицинского учреждения», — подчеркнул начальник российского Генерального штаба.

Комплекс зданий нового военного госпиталя на 150 мест разместился на площади более 12,5 тысячи квадратных метров. Госпиталь полностью укомплектован современным медицинским оборудованием.

В лечебном корпусе предусмотрены операционное, хирургическое, терапевтическое, неврологическое отделения, а также поликлиника на 250 посещений в смену. В диагностическом корпусе имеется дневной стационар и клинико-диагностическая лаборатория, стоматология, отделения лучевой диагностики и физиотерапии. В отдельно стоящем инфекционном корпусе — приемное отделение, специализированные кабинеты с отдельными выходами и внутренним шлюзом, дезинфекционный блок.

Памятный камень в основание строительства нового военно-медицинского учреждения заложил Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу вместе с президентом Татарии Рустамом Миннихановым год назад в конце августа 2021 года.