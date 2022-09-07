Екатеринбург, , 12:50 — REGNUM В Свердловской области работница почтового предприятия отсудила у работодателя более 500 тыс. рублей. Причиной иска стала травма на рабочем месте, сообщили журналистам в пресс-службе Свердловского областного суда.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Несчастный случай произошёл в 2021 году. Тогда женщина занимала должность проводника почтовых вагонов. Она получила перелом ноги после того, как упала зимой на вокзале Екатеринбурга. Произошло это во время рабочего дня.

Женщина подала иск на работодателя в суд. Она просила взыскать в свою пользу более 3 млн рублей. Суд удовлетворил иск частично и постановил работодателя выплатить женщине 500 тыс. рублей компенсации морального вреда, а также около 13 тыс. рублей судебных расходов.