Владивосток, 7 сентября, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин доверяет отчёту Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской АЭС. Он заявил об этом 7 сентября на пленарной сессии VII Восточного экономического форума.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Я, безусловно, доверяю этому отчёту. МАГАТЭ — очень ответственная международная организация и её руководитель очень профессиональный человек. Они находятся, разумеется, под давлением тех стран, где они работают, в том числе Соединённых Штатов, европейских стран, и не могут прямо сказать, что обстрелы идут с… территории [б. УССР]», — сказал он.

Также российский лидер подчеркнул, что обстрелы ЗАЭС киевским режимом — это очевидная вещь, так как на станции стоят российские военные, которые не будут стрелять по своим же.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что арест на Западе имущества бизнесменов является уроком для всех.