Орск, Оренбургская область, 7 сентября, 2022, 12:49 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области выясняют обстоятельства смерти 12-летнего школьника в торговом центре, сообщил 7 сентября корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель СУ СКР по региону Радик Галимов.

Свеча

Несчастный случай произошёл вечером 6 сентября в одном из магазинов ТЦ, расположенного по проспекту Ленина. Подросток упал и перестал подавать признаки жизни.

По факту смерти ребёнка проводится доследственная проверка. Назначена судмедэкспертиза, изъяты записи с камер наблюдения. Производятся другие процессуальные действия, направленные на полное и всестороннее установление обстоятельств произошедшего.