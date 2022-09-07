Владивосток, 7 сентября, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Многие люди, проживающие на территории бывшей УССР, боятся даже рот открыть. Об этом сегодня 7 сентября, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии VII Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Это происходит из-за тотального террора со стороны крайних националистов, захвативших власть», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия начала спецоперацию в б. УССР в соответствии с Уставом ООН, заявлял президент РФ Владимир Путин.

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