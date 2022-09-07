Владивосток, 7 сентября, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал «мощным» выступление президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании ВЭФ-2022.

Пресс-служба Кремля Президент РФ Владимир Путин

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«Мощное выступление президента России Владимира Владимировича Путина на ВЭФ. Вся речь направлена вовнутрь России, касается каждого дальневосточника, и не только — дальневосточная ипотека до 2030 года, дополнительные миллиарды на развитие малых городов, поощрение работодателей за приём молодых специалистов и многое другое», — написал в своём телеграм-канале Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, на пленарной сессии VII Восточного экономического форума Владимир Путин рассказал, каким он видит многополярный мир.