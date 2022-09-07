Тайбэй, 7 сентября, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Группа французских законодателей приземлилась в Тайбэе в среду 7 сентября, став первой европейской делегацией высокого уровня после того, как Китай провел масштабные военные учения в знак протеста против визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, как передает агентство France-Presse.

(сс) li-penny Тайбэй

Пекин выступает против любых дипломатических действий, которые позиционируют Тайвань как независимое государство, и с растущим гневом реагирует на визиты западных чиновников и политиков.

Делегацию из пяти французских законодателей возглавляет сенатор Сирил Пеллева, сообщили в министерстве иностранных дел Тайваня и добавили, что это уже четвертый визит французских политиков за последние 12 месяцев.

В последние годы многие европейские державы стали более активно поддерживать Тайвань, и его регулярно посещают политики европейских стран.