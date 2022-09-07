Каир, , 12:50 — REGNUM В Лиге арабских государств (ЛАГ) заявили о том, что два государства-члена организации смогли договориться об урегулировании отношений. Об этом 7 сентября сообщает Al-Arabiya со ссылкой на заявление генерального секретаря ЛАГ Ахмеда Абул Гейта.

Флаг Марокко Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, спор был улажен на полях заседания Совета министров иностранных дел арабских государств, который проходит в Каире.

В ходе пресс-конференции Абул Гейт отметил, что на полях саммита в Каире удалось организовать встречу между министром иностранных дел Марокко Насером Буритой и его тунисским коллегой Османом аль-Джаранди.

Встреча продлилась около полутора часов, однако пока неизвестно, о чём конкретно договорились представители двух государств.

Ранее сообщалось о том, что Марокко и Тунис взаимно отозвали послов из-за разногласий по вопросу независимости региона Западной Сахары, которую Марокко считает своей территорией.