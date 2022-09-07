Владивосток, , 12:54 — REGNUM Китай — важный партнёр России на Дальнем Востоке, взаимодействие между странами растёт. Об этом этом заявил 7 сентября на пленарном заседании VII Восточного экономического форума председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Наше сотрудничество в этом регионе продвигается благодаря личному вниманию и заботе глав двух государств. Эффективно функционирует межправительственная комиссия по сотрудничеству стран. Всё это способствует глубокому сопряжению государственных стратегий стран по развитию этих регионов», — подчеркнул представитель КНР.

Он также заявил об огромном потенциале сотрудничества между Россией и Китае, отметил улучшение бизнес-климата и совершенствование инфраструктуры на Дальнем Восток, а также подчеркнул, что общий объём товарооборота между Китаем и ДФО приблизился к 14 млрд долларов США, увеличившись на 28%. Особое внимание Ли Чжаньшу обратил на план развития Северного морского пути.

«Строительство двенадцати портов вдоль северного морского пути будет значительно повышать провозную способность и привлекать больше китайский компаний к укреплению сотрудничества ДФО. Китай удерживает статус крупнейшего партнёра и инвестора для Дальнего Востока», — сказал председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.

Как сообщало ИА REGNUM, политическая ситуация в мире даёт серьёзные вызовы экономике, заявил также Ли Чжаньшу. Он подчеркнул необходимость создавать многополярный мир.