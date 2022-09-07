Владивосток, 7 сентября, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Арест на Западе имущества бизнесменов является уроком для всех. Об этом 7 сентября заявил на пленарной сессии VII Восточного экономического форума президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Я им в свое время говорил, что еще набегаетесь, защищая свои интересы. У них там чего-то арестовали, счета, лодки и так далее. Предупреждал об этом, лучше бы эти лодки здесь держали, а деньги вкладывали бы не в иностранные активы, а в развитие российской инфраструктуры. Это урок для всех… Я предупреждал», — сказал он, комментируя планы западных стран по ограничению цен на энергоресурсы из России.

При этом российский лидер уточнил, что он предупреждал об этом не потому что он всех умнее, а потому что имеет больше информации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в случае, если это будет противоречить интересам России, наша страна ничего не будет поставлять за границу.