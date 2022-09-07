Манагуа , 7 сентября, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо назвала зверским преступление, совершенное против двух несовершеннолетних в одном из районов столицы страны. Об этом пишет Prensa Latina.

Tavox13 Росарио Мурильо

В своем ежедневном обращении к государственным СМИ вице-президент проявила солидарность с семьями жертв, выразив при этом готовность сандинистского правительства активизировать работу в этой области и искоренить преступные действия.

Она также подчеркнула, что виновные должны быть наказаны по всей строгости закона.

«Мы знаем, что полиция схватила людей, которые предположительно являются главными подозреваемыми в этом ужасном преступлении, я говорю это снова как мать, как бабушка, возмущенная, тронутая, потрясенная и солидарная с родителями, с родственниками», — сказал Мурильо.

Накануне Национальная полиция сообщила о насильственном акте, совершенном в отношении двух девочек, семи и десяти лет соответственно, в одном из районов Манагуа.