Владивосток, 7 сентября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Российский бюджет на будущий 2023 год будет свёрстан с профицитом. Об этом сегодня, 7 сентября, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии VII Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

Президент уточнил, что бюджет будет профицитным — на уровне 0,5 трлн рублей, где-то 485 млрд рублей.

«В России стабилизировались государственные финансы», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, глава государства Владимир Путин заявил, что инфляция в России начала снижаться.

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