Ярославль, 7 сентября 2022, 15:33 — REGNUM В мэрии Ярославля объявили о начале отопительного сезона. Он стартует с 8 сентября. Об этом заявил и. о. мэра города Илья Мотовилов.
Также чиновник отметил, что в преддверии зимы все системы отопления в домах были проверены и опрессованы. Напомним, решение о досрочном включении отопления было принято врио губернатора Ярославской области Михаилом Евраевым из-за наступивших холодов.
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