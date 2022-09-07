Ярославль, , 15:33 — REGNUM В мэрии Ярославля объявили о начале отопительного сезона. Он стартует с 8 сентября. Об этом заявил и. о. мэра города Илья Мотовилов.

Отопление Иван Шилов © ИА REGNUM

« Завтра начинаем подключать отопление в жилом фонде. Включение будет поэтапным: в течение нескольких дней по графику специалисты управляющих компаний будут заниматься отладкой внутридомовых систем. На следующей неделе во всех социальных объектах и многоквартирных домах станет тепло » , — сообщил Мотовилов.

Также чиновник отметил, что в преддверии зимы все системы отопления в домах были проверены и опрессованы. Напомним, решение о досрочном включении отопления было принято врио губернатора Ярославской области Михаилом Евраевым из-за наступивших холодов.

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