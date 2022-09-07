Владивосток, 7 сентября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на пленарной сессии VII Восточного экономического форума во Владивостоке 7 сентября заявил, что доверяет отчету МАГАТЭ по Запорожской АЭС, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«Я доверяю отчету МАГАТЭ по Запорожской АЭС. Это ответственная организация», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что МАГАТЭ находится под давлением США и Европы и поэтому не может прямо сказать, что обстрелы ЗАЭС ведутся со стороны киевских террористов.

Владимир Путин подчеркнул, что на территории Запорожской АЭС нет военной техники. Станцию по периметру охраняют сотрудники Росгвардии.

Как сообщало ИА REGNUM, главным итогом проведения специальной операции в защиту республик Донбасса президент России Владимир Путин назвал укрепление страны изнутри и на внешнеполитических позициях. Об этом он заявил 7 сентября, выступая на пленарном заседании во Владивостоке в рамках VII Восточного экономического форума.