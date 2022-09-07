Рим, 7 сентября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Итальянский режиссёр Лука Гуаданьино признался, что до сих пор хочет снять продолжение картины «Назови меня своим именем». Его слова приводит портал IndieWire.

Цитата из фильма «Назови меня своим именем» режиссёра Луки Гуаданьино Тимоти Шаламе

«Сиквел — это такой американский концепт. Больше это будет похоже на хроники Элио, хроники превращения мальчика в мужчину. Это то, о чём бы я хотел снять», — рассказал Гуаданьино. В то же время постановщик не стал называть примерные сроки производства сиквела.

Напомним, фильм «Назови меня своим именем» вышел в 2017 году, став экранизацией одноимённого романа Андре Асимана. Главные роли в ленте сыграли Тимоти Шаламе и Арми Хаммер.