Астана, 7 сентября, 2022, 12:36 — ИА Регнум. В Казахстане планируется ввести новые типы виз для привлечения иностранных специалистов с ценными навыками. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба минтруда республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«В рамках новой концепции миграционной политики на предстоящие пять лет будет предусмотрено внедрение в республике виз для ценных навыков и инвестиционных виз, предусматривающих особые условия для получающих их иностранцев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что минтруд разработает механизм по привлечению лучших специалистов на основании перечня дефицитных профессий в Казахстане. Для них введут «визу для ценных навыков» с видом на жительство.

Новые визы будут давать право на проживание в стране в течение десяти лет. Также их владельцы получат право регистрировать юридические лица, приобретать собственность и совершать финансовые операции.