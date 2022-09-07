Сеул, 7 сентября, 2022, 12:36 — ИА Регнум. В случае отказа от ядерного оружия перед КНДР откроются неограниченные возможности. Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Ли Чон Соп, выступая 7 сентября на заседании «Сеульского оборонного диалога».

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

«Если КНДР решит пойти по новому пути, то преимущества, которые получит Пхеньян, будут бесконечными», — заявил министр.

Представитель Южной Кореи также призвал мировое сообщество продолжать совместные усилия, чтобы убедить Пхеньян в необходимости отказа от ядерного и ракетного оружия.

«Сеульский оборонный диалог» (SDD), который является площадкой международного сотрудничества в вопросах поддержания мира на Корейском полуострове и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.