Валлетта, 7 сентября, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Египетскому коммерческому кораблю удалось спасти у берегов Мальты судно с нелегальными мигрантами. Об этом 7 сентября сообщает Masry al-Youm со ссылкой на заявлении Холдинговой компании морского и наземного транспорта министерства транспорта Египта.

Мигранты

По последним данным, спасательная операция заняла пять часов. В заявлении говорится, что во время плавания египетского судна «Вади Карнак», которое «следовало из порта Сафага в порт Дюнкерк во Франции для перевозки партии пшеницы в Египет», компания получила сообщение о сигнале бедствия, поданного с судна, находящегося на пути следования «Вади Карнак».

Руководство египетской компании дало немедленные указания капитану судна «Вади Карнак» изменить маршрут и принять все необходимое для спасения тонущего судна.

«Маршрут движения корабля был изменен на 40 морских миль, после чего он в течение пяти часов шёл в направлении вышеупомянутого района, связываясь с мигрантами. Приблизившись к судну, экипаж принял на борт потерпевших, удовлетворив их потребности в еде, воде и лекарствах», — говорится в заявлении компании.