Оренбург, 7 сентября, 2022, 12:33 — ИА Регнум. В Оренбургской области продолжается уборка урожая. На 6 сентября аграриями области скошено намолочено 3 млн 522,9 тыс. тонн зерна, сообщили в региональном минсельхозе.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Зерно

Средняя урожайность зерна составила 18,2 ц/га. При этом валовой сбор озимой пшеницы составил 924 тыс. тонн, яровой пшеницы — 1 млн 300,1 тыс. тонн, ячменя — 891,9 тыс. тонн.

На сегодняшний день самый большой урожай собран в Курманаевском — 201,9 тыс. тонн. В этом же муниципальном образования максимальный показатель средней урожайности — 33,5 ц/га.

Напомним, 2021 год для Оренбуржья стал неурожайным из-за засухи. В прошлом было намолочено 1 млн 621,4 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность составила всего 8,3 ц/га.