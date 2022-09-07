Курск, 7 сентября, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Около 4,3 млн тонн зерна намолочено хозяйствами Курской области, уборка зерновых колосовых и зернобобовых культур завершена на площади более 760 тыс. гектаров. Об этом сообщил 7 сентября в телеграм-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

Александр Погожев ИА REGNUM Зерно

Средняя урожайность зерновых составила 57 центнеров с гектара, что значительно выше показателя 2021 года — тогда урожайность зерновых составила 42,4 ц/га.

«В планах аграриев с учетом кукурузы намолотить не менее 5,5 млн тонн зерна, что на 16% больше, чем в 2021 году», — написал Старовойт.

В хозяйствах региона приступили к копке сахарной свёклы. В этом году в Курской области планируют получить около 4,6 млн тонн сахарной свёклы при средней урожайности 480 центнеров с гектара.

«Недостатка сахара не будет», — заключил Старовойт.

Отметим, что в 2021 году хозяйствами Курской области был получен урожай в 4,4 млн тонн зерна, урожай сахарной свёклы составил более 3,5 млн тонн.