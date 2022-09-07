Владивосток, 7 сентября, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме 7 сентября объяснил, почему на Дальнем Востоке нет федеральных торговых сетей.

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция

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«Здесь всё дороже. Всё объясняется соображениями прагматического, экономического характера. Бизнес реагирует на развитие экономики. Экономике нельзя наносить ущерб, бумерангом все вернётся.

Будем делать всё, чтобы сдерживать цены, инфляцию будем подавлять. Просто субсидировать высокие цены — это плохо, преференции давать тоже надо аккуратно», — сказал глава государства, добавив, что федеральные сети зайдут на Дальний Восток.

Как сообщало ИА REGNUM, в России снижается уровень инфляции, а в западных странах наоборот растёт. Об этом заявил Владимир Путин.