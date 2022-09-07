Горно-Алтайск, 7 сентября, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Жителей Республики Алтай предупредили об ухудшении погоды. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления гражданской обороны и ЧС.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Горный Алтай

По данным Горно-Алтайского гидрометцентра, 8 сентября на территории республики ветер усилится местами до 25, по высокогорью до 30 метров в секунду.

«При неблагоприятных погодных условиях советуем отказаться от прогулок и переждать непогоду в капитальном строении», — добавили в ведомстве.

Жителям рекомендовали убрать автомобили в гараж, на улице обходить деревья, рекламные щиты и слабозакрепленные конструкции.